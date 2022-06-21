الأربعاء 22 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مصر.. النائب العام يأمر بتحقيق عاجل في واقعة سقوط شاب من أعلى برج القاهرة
من القاهرة
21 يونيو 2022 08:32

أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة سقوط شاب من أعلى برج القاهرة، وتبيان ظروف وملابسات الحادث.

  
وتشير المعلومات الأولية إلى تلقي قسم شرطة قصر النيل بلاغا بسقوط شخص من أعلى برج القاهرة، وأن أجهزة الأمن انتقلت فورا إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على الجثة لحين حضور النيابة العامة وفتح التحقيق.

المصدر: وكالات
مصر
النائب العام
القاهرة
آخر الأخبار
احتفال بالسنة الجديدة في تقويم شعب "أيمارا" في بوليفيا
دنيا
صور.. شعب يحتفل بحلول سنة 5530 وفقاً لتقويمه
اليوم 19:05
5000 مشارك في احتفالية أبوظبي بـ«اليوم العالمي لليوجا»
الرياضي
5000 مشارك في احتفالية أبوظبي بـ«اليوم العالمي لليوجا»
اليوم 19:00
إخلاء مخيم للاجئين شمال شرق باريس
عربي ودولي
إخلاء مخيم للاجئين شمال شرق باريس
اليوم 18:57
هل يتغير الصوت بعد يوم شاق في العمل
دنيا
هل يتغير الصوت بعد يوم شاق في العمل
اليوم 18:55
ترقب فرنسي.. أول خطاب لماكرون منذ «الانتكاسة»
عربي ودولي
ترقب فرنسي.. أول خطاب لماكرون منذ «الانتكاسة»
اليوم 18:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©