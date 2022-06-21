مصر.. النائب العام يأمر بتحقيق عاجل في واقعة سقوط شاب من أعلى برج القاهرة

أمر النائب العام المصري حمادة الصاوي بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة سقوط شاب من أعلى برج القاهرة، وتبيان ظروف وملابسات الحادث.

وتشير المعلومات الأولية إلى تلقي قسم شرطة قصر النيل بلاغا بسقوط شخص من أعلى برج القاهرة، وأن أجهزة الأمن انتقلت فورا إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على الجثة لحين حضور النيابة العامة وفتح التحقيق.

المصدر: وكالات