الاتحاد الأوروبي يبحث منح أوكرانيا ومولدافيا وضع الدولة المرشحة

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الإثنين أنّ قادة دول الاتحاد الـ27 سيناقشون في قمّتهم المقرّرة يومي الخميس والجمعة في بروكسل مسألة منح كلّ من أوكرانيا ومولدافيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى التكتل. وأوضح ميشال أنّ القرار بشأن الموافقة على حصول أوكرانيا ومولدافيا على وضع الدولتين المرشّحتين رسمياً لعضوية الاتّحاد، والذي كانت المفوضية الأوروبية أوصت الدول الأعضاء بالموافقة عليه، يجب أن يصدر بالإجماع. وكتب ميشال في رسالة الدعوة التي وجّهها إلى قادة الاتحاد للمشاركة في القمّة "لقد حان الوقت للاعتراف بأنّ مستقبل أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا هو داخل الاتحاد الأوروبي. سأدعوكم لمنح وضع الدولة المرشّحة لكلّ من أوكرانيا ومولدافيا. وبالموازاة، سنواصل تزويد أوكرانيا بدعم إنساني وعسكري واقتصادي ومالي قوي". وكانت رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أوصت الأسبوع الماضي القادة الأوروبيين بالموافقة على منح أوكرانيا ومولدافيا صفة الدولة المرشّحة رسمياً للانضمام إلى التكتل. أما بشأن جورجيا فقالت إنّه لا يزال يتعين على هذا البلد إجراء إصلاحات للحصول على هذا الوضع. وقالت فون دير لايين إنّ "المفوضية توصي المجلس أولاً بإعطاء أوكرانيا أفقاً أوروبياً، وثانياً بمنحها وضع المرشّح. وهذا بالطبع شريطة أن تنفّذ الدولة عدداً من الإصلاحات المهمّة".





المصدر: وكالات