رئيس بنما يعلن إصابته باضطراب نادر في الدم

قال رئيس بنما لاورينتينو كورتيزو، الاثنين، إنه أصيب باضطراب نادر في الدم يعرف باسم متلازمة خلل التنسج النقوي، وإنه سيسعى للحصول على رأي طبي ثان.

وبحسب الجمعية الأميركية للسرطان، تعتبر متلازمة خلل التنسج النقوي نوعا من الأورام السرطانية التي تؤثر على قدرة الجسم على إنتاج خلايا دم صحية في نخاع العظام.

وقال كورتيزو في بيان إن حالته "متوسطة الخطورة"، وإنه "بخير ويتمتع بمعنويات جيدة"، كما سيواصل واجباته اليومية كرئيس. وأضاف أنه تلقى التشخيص في 16 من يونيو بعد أن أظهر فحص روتيني للدم في مايو انخفاضا في مستوى الهيموجلوبين وعدد خلايا الدم البيضاء، وبعد ذلك أوصى الأطباء بأخذ عينة من نخاع العظام.

وأضاف أنه سيسعى للحصول على رأي ثان من مختصين في هيوستون بولاية تكساس الأميركية، وذلك بعد إلقاء خطابه السنوي عن حالة الاتحاد في الجمعية الوطنية في بنما في الأول من يوليو.

وعلى الرغم من التشخيص، قال كورتيزو البالغ من العمر 69 عاما إن أطباءه اعتبروه في "حالة ممتازة بشكل عام".

وتتراوح طرق علاج هذه المتلازمة من نقل الدم والعلاج الكيماوي إلى زرع الخلايا الجذعية، وفقا لهيئة الصحة الوطنية في بريطانيا. ولم يحدد كورتيزو ما إذا كان سيتلقى علاجا.

المصدر: وكالات