منتدى إعلامي سعودي مصري على هامش زيارة محمد بن سلمان إلى مصر

عقد المنتدى الإعلامي السعودي المصري الذي نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر، بمشاركة عدد كبير من القيادات الإعلامية من البلدين، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء إلى جمهورية مصر العربية. وناقش المنتدى سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الإعلامي لتواكب متانة وقوة العلاقات بين المملكة ومصر. وتبادل المشاركون في المنتدى الآراء حول كيفية ترجمة وخدمة الإعلام لما وصل إليه البلدين من نهضة شاملة في مختلف المجالات عن طريق برامج تقام على أرض الواقع.

المصدر: وكالات