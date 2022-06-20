الأربعاء 22 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
ألمانيا: لا تأثير لتسريب وثائق أمنية على تأمين «قمة السبع»
عناصر من الشرطة الألمانية
21 يونيو 2022 00:51

أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن اعتقادها بأن نشر وثائق للتدابير الأمنية التي تم اتخاذها في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في قصر إلماو البافاري عام 2015، لن يكون له تأثير على تخطيط تأمين قمة المجموعة التي ستنعقد في نفس المكان في الأسبوع المقبل.

وخلال زيارتها لقوات التأمين في مدينة جارميش-بارتنكيرشن جنوب ألمانيا، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الاثنين، إن المستندات المسربة "لا تشغلنا كثيراً إلى هذا الحد".

وعن تسريب الوثائق، قالت فيزر، إن "هذا حدث، وهذا بالتأكيد ليس أمراً جيداً للغاية"، لافتة إلى أن العملية تتعلق بمستندات عملية التأمين من عام 2015.

وكان وزير داخلية ولاية بافاريا، يوأخيم هيرمان ومتحدث باسم الشرطة أدليا بتصريحات مشابهة، أمس الأحد.

ولم تحدد فيزر ما إذا كان سيتم اتخاذ خطوات ضد المنصة "دي إي.انديميديا" التي ظهرت عليها الوثائق.

وقالت: "نحن ننظر في هذا الأمربشكل دقيق للغاية الآن".

يذكر أن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) تراقب منصة "دي إي.انديميديا" على أنها ذات توجه تطلع يساري متطرف، لكن هذه المراقبة لا تجري منذ وقت طويل للغاية.

 

المصدر: وكالات
قمة السبع
ألمانيا
آخر الأخبار
اكتشاف 164 شجرة عمرها 290 مليون سنة
دنيا
اكتشاف 164 شجرة عمرها 290 مليون سنة
22 يونيو 2022
جانب من الجلسة مع الشاعر خلف الكعبي (من المصدر)
ثقافة
«دبي للثقافة» تحتفي بشاعر من أصحاب الهمم
22 يونيو 2022
شرق الصين يغرق في «أمطار جبلية»
دنيا
شرق الصين يغرق في «أمطار جبلية»
22 يونيو 2022
مجموعة كبيرة من العناوين تتضمنها مبادرة «خزانة الكتب» (من المصدر)
ثقافة
«أبوظبي للغة العربية» ينظم «خزانة الكتب»
22 يونيو 2022
أثناء جلسة اليوغا في مشروع القناة (من المصدر)
دنيا
«ذا بريدج» يحتفي باليوغا
22 يونيو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©