ألمانيا: لا تأثير لتسريب وثائق أمنية على تأمين «قمة السبع»

أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن اعتقادها بأن نشر وثائق للتدابير الأمنية التي تم اتخاذها في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في قصر إلماو البافاري عام 2015، لن يكون له تأثير على تخطيط تأمين قمة المجموعة التي ستنعقد في نفس المكان في الأسبوع المقبل.

وخلال زيارتها لقوات التأمين في مدينة جارميش-بارتنكيرشن جنوب ألمانيا، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الاثنين، إن المستندات المسربة "لا تشغلنا كثيراً إلى هذا الحد".

وعن تسريب الوثائق، قالت فيزر، إن "هذا حدث، وهذا بالتأكيد ليس أمراً جيداً للغاية"، لافتة إلى أن العملية تتعلق بمستندات عملية التأمين من عام 2015.

وكان وزير داخلية ولاية بافاريا، يوأخيم هيرمان ومتحدث باسم الشرطة أدليا بتصريحات مشابهة، أمس الأحد.

ولم تحدد فيزر ما إذا كان سيتم اتخاذ خطوات ضد المنصة "دي إي.انديميديا" التي ظهرت عليها الوثائق.

وقالت: "نحن ننظر في هذا الأمربشكل دقيق للغاية الآن".

يذكر أن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) تراقب منصة "دي إي.انديميديا" على أنها ذات توجه تطلع يساري متطرف، لكن هذه المراقبة لا تجري منذ وقت طويل للغاية.