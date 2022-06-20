خبراء يمنيون لـ«الاتحاد»: «الحوثيون» يختطفون المدنيين لابتزاز الحكومة

عبد الله أبو ضيف (عدن، القاهرة)

حذرت جمعيات حقوقية ومسؤولون يمنيون من عمليات خطف واعتقال ممنهجة تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية إزاء أطياف الشعب اليمني لضمان حصد مكاسب سياسية في مواجهة الحكومة الشرعية، وهو الأمر الذي يخالف كافة الاتفاقيات الدولية التي تمنع الخطف والتعذيب واستغلال المعتقلين بأي شكل من الأشكال، إلى جانب حظر تجنيدهم لأغراض سياسية وعسكرية مقابل الحصول على حريتهم.

وقال وليد الأبارة، مدير الدراسات والبحوث بوزارة حقوق الإنسان اليمنية لـ«الاتحاد»، إن عمليات اعتقال واختطاف تتم بشكل ممنهج في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية، حيث يتم استغلال ذلك في عدة أمور، منها سياسي ومنها بهدف الجباية المالية من أهالي المختطفين ولممارسة المزيد من الضغط على الحكومة، وهو ما يخالف ميثاق حقوق الإنسان. وأضاف: «منذ عام 2015، سادت الاعتقالات السياسية والإعلامية، حيث تم اعتقال الصحفيين والسياسيين، فيما قامت الميليشيات الإرهابية بمواجهة كل الأصوات المختلفة، تحولت هذه الاستراتيجية لتشمل كافة فئات المجتمع».

وأضاف: «الأمر تطور إلى اعتقال الأصوات النقابية والنخبوية، وأصبح الاختطاف والاعتقال ابتزازاً وجباية، بعض المعتقلين تم ابتزاز أهاليهم للحصول على أموال ونسب في ممتلكاتهم، وتم استخدام الاختطاف كجزء من الابتزاز السياسي».

وفي هذا السياق، قالت نورا الجروي مسؤولة تحالف «نساء من أجل السلام» في اليمن، إن «الفترة الحالية تحتاج مزيداً من الضغط من قبل الحكومة اليمنية على المجتمع الدولي عبر كافة الوسائل الرسمية التي تتولاها الحكومة، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، بالتقارير الموثقة لحجم الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين وعزل ونساء وأطفال وكافة أطياف المجتمع اليمني». وأضافت الجروي لـ«الاتحاد»: إن «استغلال المعتقلين أمر مناهض للميثاق الدولي لحقوق الإنسان ولا يمكن الصمت إزاءه، خاصة مع استخدامه من قبل الحوثي في الابتزاز والحرب وبهدف الحصول على مكاسب سياسية في مواجهة الحكومة والشعب اليمني بشكل كامل بجميع أطيافه التي تضررت بمختلف الأشكال».

وأكدت أن «على المجتمع الدولي أن يقوم بمسؤولياته لمنع عمليات الخطف والتعذيب في سجون الحوثي».

وذكرت تقارير أمنية يمنية أن ميليشيات الحوثي تقف خلف معظم عمليات الاختطاف للأجانب في اليمن، وخصوصاً في صنعاء، مشيرة إلى أنه جرى اختطاف نحو 80 أجنبياً منذ اجتياح صنعاء عام 2014. وكشفت تلك التقارير عن أن ميليشيات الحوثي تتكسب من تلك العمليات، حيث حصدت ملايين الدولارات، كما إن ظاهرة اختطاف الأجانب تزايدت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية.