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4.3 مليون نازح في اليمن
4.3 مليون نازح في اليمن
21 يونيو 2022 00:58

عدن (وكالات)

كشفت منظمة دولية عن تجاوز أعداد النازحين في اليمن 4.3 مليون شخص، جراء الحرب التي أشعلت فتيلها ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ قرابة 8 سنوات في البلاد. 
وقالت منظمة «كير الدولية»، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يوافق أمس، «أصبح 4.3 مليون شخص نازحين داخلياً جراء الحرب في اليمن التي تدور رحاها للعام الثامن توالياً». 
وأشارت إلى أن «هؤلاء النازحين تركوا وراءهم حياتهم، وأحياناً يرتدون الملابس على ظهورهم»، مضيفة «يعاني الكثير منهم النزوح عدة مرات».
وتابعت: إن «النساء والأطفال وكبار السن يتحملون العبء الأكبر من تحديات العيش في مخيمات النزوح الداخلية».
وتشهد اليمن حرباً طاحنة تدور رحاها للعام الثامن توالياً منذُ انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية على الدولة في عام 2014، متسببة بنزوح الملايين من اليمنيين إلى مخيمات تفتقد لأي مقومات الحياة.

اليمن
ميليشيات الحوثي
اليوم العالمي للاجئين
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