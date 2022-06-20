القضاء العراقي يؤكد دعمه حرية التعبير

بغداد (الاتحاد)

أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، دعمه لحرية التعبير عن الرأي، بعد أيام على جدل بشأن اتهامات وجهت له بتقييد حرية التعبير عن الرأي.

وذكر المجلس في بيان أمس، أن «المجلس شارك في المؤتمر الإقليمي للقضاة العاملين على قضايا حرية التعبير عن الرأي وسلامة الصحفيين في المنطقة العربية، الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو».

ونقل البيان عن ممثله في المؤتمر حاتم جبار، إن «مجلس القضاء الأعلى يدافع عن حرية الرأي وسلامة الصحفيين».

وأضاف، أن «الإساءة والتشهير لا يعدان تعبيراً عن حرية الرأي، إذ يجب التمييز بين ذلك، وهذا ما معمول به في جميع الدول العربية المشاركة في المؤتمر».