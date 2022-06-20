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إسقاط «مسيّرة» حوثية في تعز
أرشيفية
21 يونيو 2022 01:01

عدن (الاتحاد)

تمكنت القوات اليمنية المشتركة، أمس، من إسقاط طائرة من دون طيار «مسيرة» تابعة لميليشيات الحوثي في المرتفعات الغربية من محافظة تعز جنوبي البلاد. وقالت القوات المشتركة، في بيان: إن «دفاعاتها الأرضية دمرت طائرة من دون طيار هجومية أطلقتها ميليشيات الحوثي على مواقع عسكرية ومدنية في سماء مديرية موزع، غربي تعز». وبحسب البيان، فإن القوات المشتركة اعترضت الطائرة الحوثية قبل الوصول إلى هدفها. وارتكبت ميليشيات الحوثي الإرهابية 111 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجّة والجوف ومأرب. وتوزّعت الخروقات بين 32 خرقاً في محور «حيس» جنوب الحديدة، و25 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و18 خرقاً في محور «البرح» غربي تعز، و16 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و16 خرقاً في جبهات محور تعز، وخرقان في الجوف، وخرقان في جبهة «مريس» بمحور الضالع.

القوات اليمنية المشتركة
ميليشيات الحوثي
تعز
اليمن
محافظة تعز
الميليشيات الحوثية
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