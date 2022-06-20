الرئيس التونسي يتسلّم مسودة الدستور

شعبان بلال (القاهرة، تونس)

أعلنت الرئاسة التونسية، أمس، أن رئيس اللجنة الدستورية صادق بلعيد سلم رئيس البلاد قيس سعيد مسودة الدستور الجديد. وقال سعيد، إن بعض فصول المسودة قابلة للتعديل والمراجعة، فيما ينوي عرض الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو المقبل.

وصاغت اللجنة الاستشارية لـ«الحوار الوطني»، التي عقدت جلساتها على مدار أكثر من أسبوعين، مسودة الدستور، بمشاركة قوى وطنية ونقابية وشخصيات عامة.

وهذه الخطوة ضمن خريطة الطريق، التي أعلن عنها سعيد تمهيداً للاستفتاء على الدستور المقرر في 25 يوليو المقبل، وسط محاولات من بعض القوى السياسية للتظاهر والاحتجاج، مع استمرار الاتحاد التونسي للشغل في الدعوة للإضراب العام.

وقال خبراء ومحللون سياسيون، إن مشروع الدستور الجديد هو إحدى أهم خطوات مسار تونس بعد 10 سنوات عجاف سيطر فيها تنظيم «الإخوان»، مؤكدين أن الملامح الأولية للمسودة تؤكد أن نظام الحكم سيكون رئاسياً، مع الفصل بين السلطات ودعم حقوق الإنسان والحريات.

وأكد المحلل السياسي التونسي منذر ثابت، أن الاتجاه العام يشير إلى أن دستور الجمهورية الثالثة سينص على النظام الرئاسي على شاكلة الدستور الفرنسي 1958، على أن تتركز الصلاحيات بين السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية.

وأوضح ثابت لـ«الاتحاد» أن مشروع الدستور مختصر وفق تصريحات رئيس اللجنة الاستشارية في حدود 40 فصلاً، يتضمن مبادئ عامة تفتح المجال لتشريعات وقوانين أكثر مرونة.

وأكد ثابت ضرورة أن يقدم الدستور الجديد إجابات حول العلاقة بين الاقتصاد الليبرالي والدولة، والعلاقة بين الحقوق السياسية والاجتماعية، بطريقة تفسح المجال لعملية تأسيس حقيقي للآليات التي من شأنها تحقيق تلك الحقوق.

ولفت المحلل السياسي التونسي إلى أنه في حين لا يحقق الدستور المطالب الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنه يحدد المبادئ العامة في العلاقة بين المجتمع والثروة والحقوق الفردية والحقوق العامة وعلاقة الدولة بالنشاط الاقتصادي.

إلى ذلك، أوضح المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي أن صياغة مسودة الدستور التي قدمت لرئيس الجمهورية هي عملية قيصرية حكمتها الظروف السياسية في تونس بعد مسار 25 يوليو، مضيفاً أنها إحدى الخطوات التي سيمتحن بها هذا المسار بعد 10 سنوات عجاف ودستور 2014 الذي كُتب بأيدي تنظيم «الإخوان» الإرهابي، والذي تسبب في تعقيدات كبيرة في الحياة السياسية في تونس، وشلل تام للسلطات. وأضاف لـ«الاتحاد»، أن مسودة الدستور التي أعدتها اللجنة الاستشارية تتضمن 3 أشياء مهمة، وهي أن نظام الحكم سيكون رئاسياً، إضافة إلى الفصل بين المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وهو ما يخول للسياسات التنموية الاجتماعية والاقتصادية، مع ضمان الحريات السياسية وحقوق الإنسان.

واتفق الأستاذ الأكاديمي والمحلل السياسي التونسي فتحي الورفلي، حول أن النظام السياسي المرتقب سيكون رئاسياً، متوقعاً دستوراً ديمقراطياً، بعد كشف حقيقة عصابات المال والسياسة ومنظماتها التي سعت للإفساد في تونس على مدى عشر سنوات تقاسموا فيها أموال وثروات البلاد.

وشدد الجليدي على أن الشعب التونسي اليوم أصبح على يقين تام بمخاطر هيمنة «الإخوان»، وما أدت إليه قبل 25 يوليو 2021، موضحاً أن هناك محاولات لإسقاط الاستفتاء على الدستور الجديد الذي ينهي وجود «الإخوان» نهائياً من تونس بقوة الشعب، مضيفاً أن نجاح الاستفتاء ومشاركة الشعب التونسي فيه هو بمثابة المعركة الحاسمة لاستقلال تونس من عصابات المال والسياسة ومنظماتها.