الأربعاء 22 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
واشنطن: 10 ملايين دولار مكافأة لمن يقدم معلومات عن ممولي «حزب الله»
واشنطن: 10 ملايين دولار مكافأة لمن يقدم معلومات عن ممولي «حزب الله»
21 يونيو 2022 01:06

واشنطن (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تقديم 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن ممولين لميليشيات «حزب الله» الإرهابية.
وأوضح حساب «مكافآت من أجل العدالة» التابع للوزارة عبر تويتر، أمس، تقديم المكافأة لكل من يدلي بمعلومات عن حسيب حدوان وعلي الشاعر.
وقالت: إن «حسيب حدوان وعلي الشاعر مسؤولان عن جمع الأموال لحزب الله في الخارج»، مشيرة إلى أن حدوان مسؤول كبير بالأمانة العامة للميليشيات.
وقالت: إن علي الشاعر مدير مكتب حسيب حدوان في الأمانة العامة لـ«حزب الله».
يشار إلى أن الخارجية الأميركية كانت أعلنت سابقاً، عن مكافآت مالية مماثلة لمن يدلي بمعلومات عن عناصر بالميليشيات الإرهابية أسهموا في تهريب أموال. ورصدت 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن «محمد جعفر قصير»، وهو أحد أكبر الداعمين لميليشيات «حزب الله» ويعمل على تزويدها بالأسلحة والأموال.

واشنطن
حزب الله
لبنان
وزارة الخارجية الأميركية
مكافحة الإرهاب
آخر الأخبار
اكتشاف 164 شجرة عمرها 290 مليون سنة
دنيا
اكتشاف 164 شجرة عمرها 290 مليون سنة
22 يونيو 2022
جانب من الجلسة مع الشاعر خلف الكعبي (من المصدر)
ثقافة
«دبي للثقافة» تحتفي بشاعر من أصحاب الهمم
22 يونيو 2022
شرق الصين يغرق في «أمطار جبلية»
دنيا
شرق الصين يغرق في «أمطار جبلية»
22 يونيو 2022
مجموعة كبيرة من العناوين تتضمنها مبادرة «خزانة الكتب» (من المصدر)
ثقافة
«أبوظبي للغة العربية» ينظم «خزانة الكتب»
22 يونيو 2022
أثناء جلسة اليوغا في مشروع القناة (من المصدر)
دنيا
«ذا بريدج» يحتفي باليوغا
22 يونيو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©