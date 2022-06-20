واشنطن: 10 ملايين دولار مكافأة لمن يقدم معلومات عن ممولي «حزب الله»

واشنطن (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تقديم 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن ممولين لميليشيات «حزب الله» الإرهابية.

وأوضح حساب «مكافآت من أجل العدالة» التابع للوزارة عبر تويتر، أمس، تقديم المكافأة لكل من يدلي بمعلومات عن حسيب حدوان وعلي الشاعر.

وقالت: إن «حسيب حدوان وعلي الشاعر مسؤولان عن جمع الأموال لحزب الله في الخارج»، مشيرة إلى أن حدوان مسؤول كبير بالأمانة العامة للميليشيات.

وقالت: إن علي الشاعر مدير مكتب حسيب حدوان في الأمانة العامة لـ«حزب الله».

يشار إلى أن الخارجية الأميركية كانت أعلنت سابقاً، عن مكافآت مالية مماثلة لمن يدلي بمعلومات عن عناصر بالميليشيات الإرهابية أسهموا في تهريب أموال. ورصدت 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن «محمد جعفر قصير»، وهو أحد أكبر الداعمين لميليشيات «حزب الله» ويعمل على تزويدها بالأسلحة والأموال.