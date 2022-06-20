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الاتحاد الأوروبي يحذر من مجاعة عالمية
الاتحاد الأوروبي يحذر من مجاعة عالمية
21 يونيو 2022 01:07

بروكسل (وكالات)

حذر الاتحاد الأوروبي، أمس، من أن عواقب الحرب في أوكرانيا باتت وخيمة على العالم أجمع بالإضافة إلى احتمالية حدوث مجاعة كبيرة لا سيما في أفريقيا.
وقال المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «إننا ندعم جهود الأمم المتحدة لفك الحظر عن الصادرات من أوكرانيا»، مؤكداً أن «العقوبات الأوروبية لم تكن السبب في هذه الأزمة».
وأضاف: «إن عقوباتنا لا تستهدف الطعام ولا الأسمدة، لذا أي أحد يرغب في شراء الأطعمة والأسمدة الروسية بمقدوره ذلك».
وفي سياق متصل، يعتزم برنامج الأغذية العالمي خفض الحصص الغذائية للاجئين بما يصل إلى النصف.
ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن المدير التنفيذي للبرنامج، ديفيد بيسلي، القول أمس في بيان: «إننا مضطرون لاتخاذ القرار المؤلم بخفض الحصص الغذائية للاجئين الذين يعتمدون علينا من أجل بقائهم على قيد الحياة».
واقتربت أسعار المواد الغذائية من تسجيل مستوى قياسي مرتفع، بعد أن تسببت الأزمة الأوكرانية في انخفاض حاد لصادرات كييف الرئيسية، وهي الحبوب والزيوت النباتية.
وذكر البرنامج التابع للأمم المتحدة أن اللاجئين الذين يعيشون في إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان وأوغندا، هم الأكثر تضررا من خفض الحصص الغذائية.
وخفض برنامج الأغذية العالمي بالفعل بشكل كبير حصص الإعاشة للاجئين على مستوى عملياته.

الاتحاد الأوروبي
المجاعة
أوكرانيا
روسيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
جوزيب بوريل
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