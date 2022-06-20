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260 قتيلاً بهجوم في «أوروميا» الإثيوبية
260 قتيلاً بهجوم في «أوروميا» الإثيوبية
21 يونيو 2022 01:00

أديس أبابا (وكالات) 

أسفر هجوم شنه مسلحون في منطقة أوروميا بغرب إثيوبيا عن مقتل 260 مدنياً على الأقل، وفقا لما ذكره اثنان من السكان قدما روايتين مفصلتين عن مشاركتهما في دفن الجثث في مقابر جماعية.
وقال كلا الساكنين: إن ضحايا الهجوم الذي وقع السبت من عرقية الأمهرة.
ولا يوجد أي مؤشر على أن الهجوم مرتبط بشكل مباشر بالصراع في منطقة «تيجراي».
وقال أحد الساكنين: إن العدد 260 قتيلاً، وقال الآخر: إنهم 320 مما يجعل الهجوم واحدا من أكثر الهجمات دموية على المدنيين في إثيوبيا على مدى سنوات.
وقال أحد الساكنين: إن المهاجمين ينتمون لجماعة من عرقية الأورومو تسمى جيش تحرير أورومو.
ومضى قائلا: «كانت مذبحة للأمهرة» وأوضح أنه نجا عندما اختبأ في غابة وسمع المهاجمين يتحدثون بلغة الأورومو.
وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان المعينة من قبل الحكومة في إثيوبيا قال أمس الأول: إن جماعة تسمى جيش تحرير أورومو مسؤولة عن هجوم دام وعمل تخريبي في أوروميا دون الخوض في تفاصيل. 
ونفى جيش تحرير أورومو ضلوعه في الهجوم.
ويعد جيش تحرير أورومو جماعة محظورة منشقة عن جبهة تحرير أورومو، وهي جماعة معارضة سابقة كانت محظورة وعادت من المنفى بعدما تولى أبي أحمد السلطة في 2018.

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