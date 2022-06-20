الأربعاء 22 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
«السيادة السوداني» يتعهد بدعم عودة النازحين
دقلو متحدثاً خلال زيارته إلى ولاية غرب دارفور (من المصدر)
21 يونيو 2022 01:04

أسماء الحسيني (الخرطوم)

تعهد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، بمساعدة كل النازحين في إقليم دارفور وخاصة نازحي مدينة «كرينك» للعودة الطوعية إلى مناطقهم، مؤكداً أن الحكومة ستوفر لهم كل الخدمات الضرورية من أمن ومياه ومراكز صحية وبناء مركز للشرطة وإمداده بالعربات. 
ودعا دقلو خلال زيارته إلى مدينة «الجنينة» بإقليم دارفور أمس، قبيلة  «المساليت» إلى التمسك بالقيم والعودة إلى ما كانت عليه المنطقة  من تعايش سلمي واحترام متبادل بين كل القبائل. 
كما طالب بتوحيد الكلمة والاتفاق على أفراد من كافة القبائل لتولي عملية الحوار حول كيفية حل قضايا المنطقة، وبالأخص عودة النازحين إلى مناطقهم واستقرارهم الاستقرار النهائي وحمايتهم.
وجدد قوله بأن القانون يطبق على الجميع، وأي فرد من منسوبي قوات الدعم السريع ارتكب أي جريمة سيطبق عليه القانون.
بدورهم، أكد أعيان قبيلة «المساليت» التزامهم بالتعايش السلمي مع كل مكونات وقبائل ولاية غرب دارفور، وأنهم سيمدون أياديهم للجميع من أجل استقرار المنطقة، وسد باب الفتنة. 
وقال سعد عبدالرحمن بحرالدين زعيم قبيلة «المساليت»: إننا «نثق في قواتنا النظامية، الجيش والدعم السريع والشرطة، لأنها صمام الأمان للسودان».
وأضاف:  «سنساعدها وندعمها لتؤدي دورها فى  حماية للمجتمع». 
وأكد الالتزام بإجراء المصالحات بين كافة مكونات الولاية، بالتنسيق والتعاون لمنع المتفلتين ومثيري الفتن. 
في غضون ذلك، قامت السلطات الأمنية في دارفور بشن حملة واسعة النطاق لفرض هيبة الدولة، وذلك عقب توجيهات مجلس السيادة في السودان للأجهزة الأمنية بتطبيق القانون.

مجلس السيادة السوداني
السودان
النازحين
مجلس السيادة الانتقالي
محمد حمدان حميدتي
محمد حمدان دقلو
دارفور
آخر الأخبار
اكتشاف 164 شجرة عمرها 290 مليون سنة
دنيا
اكتشاف 164 شجرة عمرها 290 مليون سنة
22 يونيو 2022
جانب من الجلسة مع الشاعر خلف الكعبي (من المصدر)
ثقافة
«دبي للثقافة» تحتفي بشاعر من أصحاب الهمم
22 يونيو 2022
شرق الصين يغرق في «أمطار جبلية»
دنيا
شرق الصين يغرق في «أمطار جبلية»
22 يونيو 2022
مجموعة كبيرة من العناوين تتضمنها مبادرة «خزانة الكتب» (من المصدر)
ثقافة
«أبوظبي للغة العربية» ينظم «خزانة الكتب»
22 يونيو 2022
أثناء جلسة اليوغا في مشروع القناة (من المصدر)
دنيا
«ذا بريدج» يحتفي باليوغا
22 يونيو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©