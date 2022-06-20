«السيادة السوداني» يتعهد بدعم عودة النازحين

أسماء الحسيني (الخرطوم)

تعهد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، بمساعدة كل النازحين في إقليم دارفور وخاصة نازحي مدينة «كرينك» للعودة الطوعية إلى مناطقهم، مؤكداً أن الحكومة ستوفر لهم كل الخدمات الضرورية من أمن ومياه ومراكز صحية وبناء مركز للشرطة وإمداده بالعربات.

ودعا دقلو خلال زيارته إلى مدينة «الجنينة» بإقليم دارفور أمس، قبيلة «المساليت» إلى التمسك بالقيم والعودة إلى ما كانت عليه المنطقة من تعايش سلمي واحترام متبادل بين كل القبائل.

كما طالب بتوحيد الكلمة والاتفاق على أفراد من كافة القبائل لتولي عملية الحوار حول كيفية حل قضايا المنطقة، وبالأخص عودة النازحين إلى مناطقهم واستقرارهم الاستقرار النهائي وحمايتهم.

وجدد قوله بأن القانون يطبق على الجميع، وأي فرد من منسوبي قوات الدعم السريع ارتكب أي جريمة سيطبق عليه القانون.

بدورهم، أكد أعيان قبيلة «المساليت» التزامهم بالتعايش السلمي مع كل مكونات وقبائل ولاية غرب دارفور، وأنهم سيمدون أياديهم للجميع من أجل استقرار المنطقة، وسد باب الفتنة.

وقال سعد عبدالرحمن بحرالدين زعيم قبيلة «المساليت»: إننا «نثق في قواتنا النظامية، الجيش والدعم السريع والشرطة، لأنها صمام الأمان للسودان».

وأضاف: «سنساعدها وندعمها لتؤدي دورها فى حماية للمجتمع».

وأكد الالتزام بإجراء المصالحات بين كافة مكونات الولاية، بالتنسيق والتعاون لمنع المتفلتين ومثيري الفتن.

في غضون ذلك، قامت السلطات الأمنية في دارفور بشن حملة واسعة النطاق لفرض هيبة الدولة، وذلك عقب توجيهات مجلس السيادة في السودان للأجهزة الأمنية بتطبيق القانون.