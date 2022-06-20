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السيسي يستقبل محمد بن سلمان بمطار القاهرة
السيسي خلال استقباله محمد بن سلمان
21 يونيو 2022 00:26

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم بمطار القاهرة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يحل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثاني مصر في زيارة تستغرق يومين، وفق موقع «بوابة الأهرام» المصري.

وذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية.

محمد بن سلمان
مصر
عبدالفتاح السيسي
السعودية
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