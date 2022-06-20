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«تريندز»: خطر «داعش» يهدد وسط أفريقيا
«تريندز»: خطر «داعش» يهدد وسط أفريقيا
21 يونيو 2022 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دراسة حديثة، أصدرها مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، أمس، عن أن وسط أفريقيا قد يكون وجهة تنظيم «داعش» المقبلة، بعد سقوطه في مدينتَي الرقة والموصل قبل ثلاث سنوات، محذرة من أن القارة الأفريقية تمثل بيئة خصبة لتصاعد الأعمال الإرهابية، في ظل توافر العوامل التي تساعد على نمو نشاط التنظيمات المتطرفة، سواء المرتبطة بالقاعدة أو المرتبطة بداعش أو المحلية.
وحذّرت من أن جهود المجتمع الدولي في مواجهة خطر التنظيمات المتطرفة في أفريقيا متدنية ودون المستوى.
وأرجعت، دراسة «ولاية داعش وسط أفريقيا.. إشكالية الصعود وآلية المواجهة»، التي أعدها منير أديب، الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، ذلك إلى الوضع الجغرافي لمنطقة وسط أفريقيا الذي يسمح بانتشار «داعش»، وكذلك الوضع المنطقة السياسي الهش وغير المستقر، فضلاً عن وضعها الاقتصادي الذي يتسم بالضعف، وكلها أوضاع تشكل بيئة حاضنة للجماعات المتطرفة عموماً.
وتقرأ الدراسة البحثية الحديثة اتجاه «داعش» إلى أفريقيا من زاوية هروب التنظيم من المناطق التي خسرها في الشرق الأوسط؛ فأمام مواجهة شرسة من قوات التحالف الدولي، التي تشكلت في عام 2014، ومواجهة أخرى للقوات المحلية والإقليمية اضطر التنظيم للبحث عن أراضٍ جديدة.
وخلصت الدراسة إلى أن النشاط العملياتي في وسط أفريقيا لا يؤكد وجود تنظيم داعش فقط، بل تمدده أيضاً، بعد أن نجح في تكوين وتشكيل شبكات له، باتت قادرة على تنفيذ عمليات إرهابية واسعة النطاق، كما إن الجماعات والتنظيمات المحلية نجحت في تشكيل روابط وشبكة علاقات مع تنظيم «داعش»، وأبرزها تحالف القوى الديمقراطية الذي ينشط في أوغندا والكونغو وحركة «الشباب» الموزمبيقية.
وأوصت بضرورة إعادة ترتيب أوراق المواجهة وإعادة النظر في الاستراتيجيات الخاصة بمواجهة الإرهاب والتطرف في قارة أفريقيا؛ فإذا كان المجتمع الدولي وجّه أولوياته لمواجهة «داعش» في منطقة الشرق الأوسط من خلال التحالف الدولي عام 2014، فليس أقل من توجيه الدعم نفسه لمواجهة خطر «داعش» ونظيراتها من جماعات العنف والتطرف في قارة أفريقيا.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
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