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دراسة: أكثر من نصف المستهلكين لم يدخروا خلال «الجائحة»
أرشيفية
21 يونيو 2022 00:18

كشفت دراسة عن أن أكثر من نصف المستهلكين في الاقتصادات الكبرى لم يدخروا ما يكفي من المال خلال فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وتقوض الدراسة التي أجرتها مؤسسة "يوجوف" للأبحاث والدراسات في 18 دولة، وشاركتها بشكل خاص مع وكالة بلومبرج للأنباء، فكرة أن العائلات لديها مدخرات للتأمين ضد أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة المتفاقمة.

وقالت "يوجوف"، إن 51% من المشاركين في الدراسة فشلوا في إضافة أموال لمدخراتهم خلال فترة الجائحة.

وتم تسجيل أقل نسبة ادخار في ألمانيابنسبة 39% ، في حين كانت النسبة في إيطاليا 40%.

وكانت النسبة في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا أقل من 50 %. وتبدد الدراسة، التي شملت 20 ألف شخص بالغ في 18 دولة، الآمال في أن وفرة المدخرات العالمية ستساعد العائلات في تحمل ارتفاع التضخم.

المصدر: وكالات
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