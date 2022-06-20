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تفاصيل محادثات تركيا والسويد وفنلندا
أرشيفية
20 يونيو 2022 23:27

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الاثنين، إن تركيا وفنلندا والسويد أجرت محادثات "بناءة" بشأن معارضة أنقرة انضمام هاتين الدولتين إلى الحلف.

وأكد بعد اجتماع مسؤولين من البلدان الثلاثة في مقر حلف الناتو في بروكسل "سنواصل المحادثات حول طلبي فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو، وأتطلع إلى إيجاد سبل للمضي قدماً بأسرع وقت ممكن".

وأضاف أن "عضوية فنلندا والسويد ستجعل الحلف أقوى، وستجعل كل المنطقة الأوروبية الأطلسية أكثر أمناً. لدى تركيا مخاوف أمنية مشروعة بشأن الإرهاب ينبغي معالجتها".

من جانبه، قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين الاثنين، إن قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد ليست "المهلة النهائية" لبت طلبي ترشح السويد وفنلندا إلى الحلف في وقت تهدد فيه تركيا بتعطيل انضمام البلدين.

وأضاف في ختام لقاء في بروكسل مع ممثلين للسويد وفنلندا "ستتواصل المحادثات. وما سيحصل لاحقاً رهن بالخطوات التي سيتخذها" البلدان. لكن رغم ذلك، يبدو أن الأمل في العضوية السريعة في التحالف الدولي بدأ يتلاشى بسبب الجمود في الملف الكردي.

وقبل الرفض التركي المفاجئ الشهر الماضي، كانت ستوكهولم وهلسنكي وكذلك قيادة الناتو في بروكسل، تأمل في أن تكون عملية الانضمام إلى الحلف سريعة بعد موافقة الدول الثلاثين الأعضاء عليها في اجتماعه المقرر في مدريد.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن لينده للصحافة السويدية من لوكسمبورغ الاثنين "نحن ندرك أن الأمر سيستغرق بعض الوقت".

لكن رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين حذّرت الأسبوع الماضي من خطر "تجميد" الأمور إذا لم يحل الخلاف بسرعة.

المصدر: وكالات
تركيا
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