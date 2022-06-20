الرئيس الأوكراني يتعرّض لإطلاق نار

تعرض الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، لإطلاق للنار في زيارة سرية لمقاطعة لوغانسك.

وكشفت النائبة عن حزب "خادم الشعب" ماريانا بيزوغلايا، وهو حزب الرئيس، أن زيلينسكي كان بين عناصر الجيش الأوكراني في زيارة سرية منذ وقت ليس ببعيد، حين بدأ إطلاق النار، وفق تقرير نشره موقع العربية.

وأضافت أن الرئيس وصل سراً لدعم الجيش ورؤية كل شيء بأم عينه، وفهم الوضع هناك، وفق تعبيرها.

كما نشرت النائبة عبر حسابها في «فيسبوك» صورة للرئيس بين عناصر الجيش.

في حين يتعذر تحديد مكان التقاط الصورة التي نشرتها النائبة الأوكرانية لرئيسها.