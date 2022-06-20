حل البرلمان الإسرائيلي الأسبوع المقبل ولابيد سيتولى رئاسة الوزراء

قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد اتفقا على حل البرلمان، مما يستدعي إجراء انتخابات جديدة، وإن لابيد سيتولى في غضون ذلك رئاسة الوزراء، وذلك في تأكيد لتقارير إعلامية محلية.

وأضاف المسؤول أن تصويتاً سيُجرى في البرلمان الأسبوع المقبل، وسيتولى لابيد بعده رئاسة الوزراء.

ومن المتوقع أن يصدر لابيد وبينيت بيانين في الثامنة مساء (1800 بتوقيت جرينتش).

وشكل لابيد وبينيت في يونيو 2021 ائتلافاً لم يكن مرجحا تشكيله بعد عامين من الجمود السياسي، مما أنهى بقاء رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو لفترة قياسية في حكم إسرائيل.