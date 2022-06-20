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محمد بن سلمان يبدأ زيارة إلى مصر والأردن وتركيا
محمد بن سلمان يبدأ زيارة إلى مصر والأردن وتركيا
20 يونيو 2022 22:26

أحمد عاطف، شعبان بلال (القاهرة)

بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود زيارة إلى مصر، اليوم، ضمن جولة إقليمية تشمل الأردن وتركيا.
وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» نقلاً عن الديوان الملكي إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غادر المملكة بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، متوجها إلى مصر في مستهل جولة إقليمية تشمل أيضا الأردن وتركيا.
وقال خبراء ومحللون سياسيون في مصر لـ«الاتحاد»: إن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر تأتي تنسيقاً للجهود المشتركة وتوحيداً لوجهات النظر قبل القمة الإقليمية التى تستضيفها السعودية بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن، لإجراء محادثات في مجالات الاستثماء والطاقة والأمن.
وأضاف الخبراء أنه يأتي على رأس أولويات تلك الجولة مباحثات اقتصادية وسياسية وأمنية تخص المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط فى ظل التحديات الراهنة على إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

محمد بن سلمان
السعودية
تركيا
مصر
الأردن
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