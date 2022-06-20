تفاصيل الحالة الصحية لجونسون بعد خضوعه لجراحة

قال ماكس بلاين المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحفيين: إن جونسون "بصحة جيدة" ويخطط لعقد اجتماعات عصر اليوم بعد خضوعه لجراحة بسيطة في الجيوب الأنفية صباح اليوم الاثنين.

وأوضح بلاين أن رئيس الوزراء خضع لتخدير كلي من أجل الجراحة التي أجريت في مستشفى تابع لخدمة الصحة الوطنية في لندن، بعد أن وصل إليه الساعة السادسة صباحا.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن بلاين قوله، إن جونسون عاد إلى مقر إقامته في الصباح وعاد إلى مكتبه عصر اليوم.

وكان بلاين قد قال في وقت سابق، إن نائب رئيس الوزراء دومينيك راب مسؤول عن أي "قرارات مهمة" حتى صباح غد الثلاثاء.

وأضاف أن جونسون يعتزم ترؤس اجتماع لمجلس الوزراء صباح الغد.