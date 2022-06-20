الأربعاء 22 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
سعيد يتسلّم مسودة دستور تونس الجديد
قيس سعيد
20 يونيو 2022 20:48

قال بيان للرئاسة التونسية إن رئيس اللجنة الدستورية سلم رئيس البلاد قيس سعيد اليوم الاثنين مسودة الدستور الجديد.

وقال سعيد: إن بعض فصول المسودة قابلة للتعديل والمراجعة.

وينوي سعيد عرض الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو المقبل.

المصدر: وكالات
الدستور
تونس
قيس سعيد
آخر الأخبار
جانب من الجلسة مع الشاعر خلف الكعبي (من المصدر)
ثقافة
«دبي للثقافة» تحتفي بشاعر من أصحاب الهمم
22 يونيو 2022
شرق الصين يغرق في «أمطار جبلية»
دنيا
شرق الصين يغرق في «أمطار جبلية»
22 يونيو 2022
مجموعة كبيرة من العناوين تتضمنها مبادرة «خزانة الكتب» (من المصدر)
ثقافة
«أبوظبي للغة العربية» ينظم «خزانة الكتب»
22 يونيو 2022
أثناء جلسة اليوغا في مشروع القناة (من المصدر)
دنيا
«ذا بريدج» يحتفي باليوغا
22 يونيو 2022
خلال الاجتماع (من المصدر)
ثقافة
«الثقافة والعلوم» تستعرض برنامج الدورة القادمة
22 يونيو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©