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سعيد يتسلّم مسودة دستور تونس الجديد
قيس سعيد
20 يونيو 2022 20:48
قال بيان للرئاسة التونسية إن رئيس اللجنة الدستورية سلم رئيس البلاد قيس سعيد اليوم الاثنين مسودة الدستور الجديد.
وقال سعيد: إن بعض فصول المسودة قابلة للتعديل والمراجعة.
وينوي سعيد عرض الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو المقبل.
المصدر: وكالات
الدستور
تونس
قيس سعيد
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