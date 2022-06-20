سعيد يتسلّم مسودة دستور تونس الجديد

قال بيان للرئاسة التونسية إن رئيس اللجنة الدستورية سلم رئيس البلاد قيس سعيد اليوم الاثنين مسودة الدستور الجديد. وقال سعيد: إن بعض فصول المسودة قابلة للتعديل والمراجعة. وينوي سعيد عرض الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو المقبل.

المصدر: وكالات