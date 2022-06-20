كردستان العراق يعلن «تفشي» هذا المرض

أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان العراق سامان البرزنجي، الاثنين، عن تفشي وباء الكوليرا في نطاق محافظة السليمانية، وإصابة المئات من سكان مدينة السليمانية مركز المحافظة، وضواحيها، بهذا الوباء.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، إن وزارته أوصلت على نحو عاجل لوازم طبية وكميات كبيرة من الأدوية والعلاجات بقيمة نحو مليون دولار، لإسعاف المصابين، وفق تقرير نشره موقع «سكاي نيوز عربية».

وأضاف أن "الوباء مصحوب بحالات الإصابة بالإسهال الحاد الذي يتسبب في تضرر الكلى، لا سميا عند كبار السن".

وأشار الوزير إلى أن "أكثر من مائتي نزيل في سجن السليمانية أصيبوا بالوباء، الذي تسبب في وفاة اثنين منهم حتى الآن".

وأكد رئيس دائرة الصحة في السليمانية صباح الهورامي أن "الوضع الصحي في المحافظة لايزال تحت السيطرة"، وأن "العلاجات المطلوبة لمعالجة المصابين متوفرة، وعلاج الوباء ليس صعبا لأن مسبباته الجرثومية معروفة".

وكانت مصادر طبية عراقية أعلنت الأحد إصابة 13 شخصا بمرض الكوليرا في العراق، عشرة منهم في محافظة السليمانية التي لم تشهد المرض منذ عشر سنوات، بدون تسجيل وفيات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر في بيان "أكد مختبر الصحة العامّة المركزي في وزارة الصحة الاتحادية تشخيص 13 إصابة بالكوليرا في العراق".

وسجلت عشر إصابات في محافظة السليمانية (شمال) واثنتان في محافظة المثنى (جنوب) وواحدة في محافظة كركوك (شمال)، وفقا للبيان.

من جانبه، قال المدير العام لصحة السليمانية الطبيب صباح هورامي في مؤتمر صحافي الأحد في السليمانية "تم تسجيل 10 حالات (أصابة) بالكوليرا في المحافظة، تأكدت نتائج تحاليلها في مختبر بغداد المركزي".

وأشار الى وجود 56 اصابة مشتبها بها تنتظر التشخيص النهائي في المختبر المركزي ببغداد.

ولفت هورامي الى "تسجيل نحو أربعة آلاف حالة إسهال وقيء في مستشفيات السليمانية" خلال الأيام العشرة الماضية.