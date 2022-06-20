مقتل 15 جندياً سورياً بهجوم على حافلة.. و«داعش» يتبنى

قتل 15 عنصراً من قوات النظام على الأقل صباح الاثنين جراء هجوم استهدف حافلة في شمال سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأدرج المرصد الاستهداف في إطار "استمرار عمليات تنظيم داعش الإرهابي في البادية" التابعة لريف محافظة الرقة.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" من جهتها نقلا عن مصدر عسكري وقوع "هجوم إرهابي" أدى إلى "استشهاد أحد عشر عسكرياً ومدنيين اثنين وجرح ثلاثة عسكريين آخرين".

ووقع الهجوم على الطريق الذي يربط مدينة الرقة التي كانت من أبرز معاقل تنظيم داعش الإرهابي خلال سيطرته على مساحات واسعة في العراق وسوريا، والخاضة حالياً لسيطرة الأكراد، بمدينة حمص في وسط البلاد الخاضعة لسيطرة قوات النظام.

من جهته، أعلن تنيظيم داعش الإرهابي عبر وسائل إعلام مسؤوليته عن هجوم استهدف حافلة في شمال سوريا صباح اليوم الاثنين وأسفر عن مقتل 13 شخصا أغلبهم من القوات الحكومية.