بوركينا تنفذ عملية نوعية ضد 128 إرهابياً

أعلن جيش بوركينا فاسو الاثنين أنه قتل ما لا يقل عن 128 "إرهابيا" مطلع يونيو في عدة عمليات، منها عملية نفذت مع القوات النيجيرية في إطار القوة الإقليمية المناهضة للإرهابيين في مجموعة دول الساحل الخمس.

ونفذت أول عملية في منطقة بوكلي دو موهون (شمالا على الحدود مع مالي) بحسب بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للجيوش.

وأضاف البيان "لقد سمحت العمليات الاستخباراتية بتحديد مخابئ الإرهابيين وشن عمليات هجومية كبيرة. وكان دعم المدفعية للوحدات البرية حاسمًا بشكل خاص" موضحا أن "الهجمات على قاعدتي بوراسو وزوناكوي التابعتين للإرهابيين سمحت بتحييد 100 إرهابي على الأقل".

وقتل جنديان في العملية وأصيب 18 بجروح، بحسب الجيش.

وأدت عملية ثانية بعد هجوم على موقع للتعدين في ناميسيغيما (شمال) إلى تحييد "أكثر من 20 إرهابيا". أخيرًا تمت عملية ثالثة هذه المرة "خطط لها في إطار مجموعة دول الساحل الخمس بقيادة وحدات من بوركينا فاسو والنيجر" في الفترة الممتدة من 4 إلى 10 يونيو في منطقة ماركوي (شمال شرق، على الحدود مع النيجر) لتوفير الرعاية الصحية للسكان.

وقد أتاح ذلك "تحييد (قتل) ثمانية إرهابيين" وفقًا لرئاسة الاركان في بوركينا فاسو.