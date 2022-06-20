روسيا تهدد برد انتقامي بعد إجراء ليتوانيا

طالبت روسيا الإثنين فيلنيوس برفع القيود "المعادية" التي فرضتها على عبور قطارات الشحن المحمّلة بضائع خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي أراضيها إلى جيب كالينينغراد المحاذي لليتوانيا وبولندا.

واتّهمت موسكو الدولة الواقعة في منطقة البلطيق بمنع عبور قطارات الشحن المحملة بضائع خاضعة لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الحملة العسكرية في أوكرانيا.

والإثنين أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أنها استدعت القائم بالأعمال الليتواني في موسكو للاحتجاج على تدابير "استفزازية" و"معادية".

وجاء في بيان الخارجية الروسية أنه "إذا لم يتم استئناف حركة العبور بالكامل، فإن روسيا تحتفظ بحقها في التحرك للدفاع عن مصالحها الوطنية". وبحسب موسكو، تنتهك العقوبات على عبور البضائع اتفاقية العام 2002 الموقعة بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن قرار ليتوانيا "غير مسبوق" ويشكل "انتهاكا" مشيرا إلى تدابير انتقامية سيتم اتّخاذها. وتابع المتحدث "الوضع أكثر من خطير ويتطلب إجراء تحليل معمق قبل بلورة أي تدابير أو قرارات".

وكان وزير الخارجية الليتواني غابرييليوس لاندسبيرغيس قد أعلن الإثنين أن الحظر تم فرضه تطبيقا للعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها في أوكرانيا.