عون يؤكد حاجة لبنان إلى برنامج «النقد الدولي»

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، الحاجة إلى برنامج صندوق النقد الدولي في حدود قابليته للتطبيق في لبنان، مشيراً إلى أن لبنان ملتزم بالقيام بالإصلاحات المطلوبة.

وأعرب عون، خلال لقائه اليوم الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريديريكو ليما بمناسبة تسلمه مهامه في بيروت، عن تقديره لـ«التعاون القائم بين لبنان وصندوق النقد الدولي لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد».

بدوره، تمنى ليما إسراع لبنان في إقرار الخطوات الإصلاحية الضرورية ومنها الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإجراءات أخرى تتصل بإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد أعلن في السابع من أبريل الماضي أن السلطات اللبنانية وفريق صندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل ممدد مدته 46 شهراً، مع طلب الحصول على مليونين و173 ألفاً وتسع وحدات حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار أميركي).

ويشهد لبنان منذ نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير البنك الدولي في يونيو الماضي.