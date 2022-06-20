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مدبولي يدلي بتصريح بشأن «معجزة مصرية» أصبحت حديث العالم
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري
20 يونيو 2022 17:29

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، تمتع مصر بفائض في قطاع الطاقة الكهربائية يؤهلها لتصديره لدول الجوار.

ونقلت رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» عن مدبولي قوله، خلال مشاركته صباح اليوم، في فعاليات افتتاح الدورة السابعة لملتقى «بناة مصر»، التي تقام تحت عنوان: «فرص التنمية والتمويل بأفريقيا والدول العربية في ضوء المتغيرات العالمية»، إن «المعجزة التي يتحدث عنها العالم، تأتي فيما أنجزته مصر في قطاع الطاقة، وكيف تمكنت الدولة في فترة وجيزة، من القضاء على تحدي نقص الطاقة الكهربائية، لتصبح إحدى الدول النموذج في هذا القطاع، التي أصبحت تتمتع بفائض يؤهلها لتصديره لدول الجوار».

وأكد مدبولي أن مصر تمتلك حالياً ذخيرة من المكاتب الاستشارية، وشركات المقاولات، والمصانع المتخصصة، التي يمكنها إحداث الفارق في المشروعات المختلفة في القطاعات الخدمية والتنموية في الدول الشقيقة، ولها بالفعل سفراء فوق العادة ينفذون مشروعات عملاقة في الدول الأفريقية والعربية، يأتي منها مشروع سد «جوليوس نيريرى» على نهر روفيجى في تنزانيا.

وأشاد بتجديد الثقة في مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، مشيراً إلى تجديد الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء خلال جلسة الجمعية العمومية المنعقدة أول أمس السبت الثقة في مصر رئيساً للاتحاد في دورته الجديدة.

وتشهد الدورة السابعة من الملتقى حضور أكثر من 500 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات، والاستثمار العقاري، والطاقة، والمؤسسات المالية والبنكية، وصناديق الاستثمار، لبحث مخططات التنمية الشاملة في القارة الأفريقية والمنطقة العربية، وطرح خريطة المشروعات الكبرى، في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية.

كما يناقش الملتقى في دورته الحالية عدداً من المحاور المهمة، تتضمن مسارات التنمية في ظل المتغيرات العالمية، واستراتيجيات التعاون مع الدول الأفريقية والعربية.

المصدر: وكالات
مصر
الطاقة
مصطفى مدبولي
الكهرباء
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