لأول مرة منذ بدء الحرب.. استهداف منصات نفطية روسية

اتهمت السلطات الروسية الاثنين القوات الأوكرانية باستهداف منصات نفطية في البحر قبالة شبه جزيرة القرم، لافتة إلى سقوط خمسة جرحى على الأقل وعمليات انقاذ قائمة.

وكتب حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف على تلغرام، "هذا الصباح، هاجم العدو المنصات النفطية لشركة (تشيرنومورنيفتغاز). أنا على تواصل مع زملائنا في وزارة الدفاع وجهاز (اف اس بي) (الاستخبارات الروسية) ونحاول إنقاذ الناس".

وأوضح أن ما مجموعه 109 أشخاص كانوا موجودين على ثلاث منصات تم إجلاء 21 منهم. ولفت إلى أن المنصة الأولى هي التي أصيبت بالضرر الأكبر، مضيفا "كان هناك 12 شخصا عليها أصيب منهم خمسة ويستمر البحث عن الآخرين".

وأشار إلى أن عملية البحث تتم "بمشاركة سفن دورية ووسائل جوية".

وقالت أولغا كوفيتيدي التي عينتها موسكو سناتورة عن القرم لوكالة ريا نوفوستي الروسية إنه لم يسجل سقوط ضحايا في المنصتين الأخريين.

وتنشط شركة تشيرنومورنيفتغاز في العديد من حقول النفط والغاز في البحر الأسود وبحر آزوف قبالة القرم.

وهذه الضربة هي الأولى التي تتم الإشارة إليها ضد منشآت نفطية في القرم منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير.