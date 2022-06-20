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أوكرانيا تعلن فقدانها السيطرة على بلدة ميتولكينو
امرأة تمشي بالقرب من مبانٍ مدمرة في سوق محلي بعد القصف الأخير في سياق النزاع الأوكراني الروسي في دونيتسك
20 يونيو 2022 15:05

أعلنت أوكرانيا الاثنين أنها فقدت السيطرة على بلدة ميتولكينو المجاورة لمدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في منطقة دونباس التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها بالكامل منذ أسابيع.

وقال حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي في بيان نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي "للأسف، لم نعد نسيطر على ميتولكينو".

واستيلاء روسيا على بلدة ميتولكينو التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحرب نحو ألف نسمة، هو أحدث تقدم روسي في محيط سيفيرودونيتسك حيث واجه الجيش الروسي مقاومة أوكرانية قوية.

وتقدمت القوات الروسية ببطء في منطقة دونباس التي تضمّ لوغانسك ودونيتسك حيث ركزت جهودها العسكرية بعدما طُردت من المناطق المحيطة بالعاصمة في بداية الهجوم الروسي.

وأكّد رئيس بلدية سيفيرودونيتسك أولكسندر ستريوك الاثنين للتلفزيون الأوكراني أن الجيش الروسي يسيطر على معظم الأحياء السكنية في المدينة. 



المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
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