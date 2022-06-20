الأمطار الموسمية تغمر نصف مساحة الهند

قالت إدارة الطقس في الهند اليوم الاثنين إن الأمطار الموسمية السنوية غمرت أكثر من نصف مساحة البلاد ومن المرجح أن تمتد إلى مناطق وسط الهند وشمالها وغربها هذا الأسبوع.

وسيساعد تقدم الأمطار الموسمية المزارعين على تسريع وتيرة زراعة المحاصيل الصيفية التي تأخرت بسبب هطول الأمطار بأقل من المعدل الطبيعي في النصف الأول من يونيو وخاصة في وسط الهند. وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية في بيان إن الأمطار الموسمية غمرت كافة المناطق في جنوب الهند وشرقها ومعظم ولاية مادهيا براديش الوسطى.

وقال مسؤول بالإدارة لرويترز "الأمطار الموسمية عادت من جديد، ستهطل أمطار غزيرة على الكثير من المناطق في جنوب ووسط الهند هذا الأسبوع".

وتابع المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الظروف سانحة لتقدم الأمطار الموسمية أكثر في مادهيا براديش وأوتار براديش. وأظهرت بيانات إدارة الأرصاد الجوية أن الهند شهدت تراجع كمية الأمطار بواقع ثمانية في المئة في الفترة من أول يونيو، حين بدأ موسم الأمطار، إلى 19 يونيو بالمقارنة مع المتوسط التاريخي.

ووصلت الأمطار الموسمية، التي تشكل نحو 70 بالمئة من معدل هطول الأمطار السنوي في الهند وتعد شريان اقتصادها الذي يعتمد على الزراعة ويصل إلى 2.7 تريليون دولار، إلى ساحل ولاية كيرالا الجنوبية في 29 مايو قبل يومين من الموعد المعتاد. وتوقف تقدم الأمطار لأكثر من أسبوع في وقت لاحق. وقال مسؤول حكومي بارز لرويترز إن زراعة القطن وحبوب الصويا والذرة والأرز تأخرت في ولايات رئيسية تنتج هذه المحاصيل لكن وتيرة زراعتها ربما تزيد اعتبارا من الأسبوع الحالي.

وقال المسؤول الذي رفض ذكر اسمه "فرصة الزراعة ما زالت موجودة. المزارعون أكملوا عمليات تجهيز الأرض وسيزرعون المحاصيل بمجرد هطول ما يكفيهم من الأمطار".

المصدر: وكالات