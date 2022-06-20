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لبنان يسجل أول إصابة بجدري القرود
فيروس جدري القرود
20 يونيو 2022 13:46
نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بيان لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود لوافدة من الخارج.
وأضاف البيان أن الحالة في العزل المنزلي ووضعها الطبي مستقر، فيما تجري متابعة المخالطين المقربين من الحالة.
المصدر: وكالات
لبنان
جدري القرود
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