مصر تحسم الجدل حول متحور كورونا

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

حسم الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الجدل حول متحور كورونا الجديد، نافياً وجود أي سلالة جديدة دخلت البلاد مؤخراً على خلفية إعلان منظمة الصحة العالمية اكتشافها في بلدان حول العالم، وقال إن سلالة أومكيرون هي التي كانت منتشرة بين الإصابات في مصر منذ فترة طويلة.

وأضاف المتحدث أن الوزارة تشدد الإجراءات الوقائية، وليس معنى إلغاء الإجراءات في الحجر الصحي بالمطارات، عدم وجود رقابة بشكل عام، مشيرا إلى أن فيروس كورونا المستجد لم ينته بشكل كامل وإنما شهد انخفاضاً كبيراً في عدد الإصابات اليومية والأسبوعية.

وأوضح عبد الغفار أن مصر وصلت إلى عدم الاحتياج للمستشفيات للمصابين بفيروس كورونا، واقتربت من الوصول إلى صفر وفيات، وأن كورونا يشبه الإنفلونزا، ولدينا أقل معدلات الإصابة الطبيعية بالفيروس.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن أدوية كورونا متاحة مجاناً في المستشفيات، وحتى هذه اللحظة ليس لدينا ما يدفع لمنح اللقاحات للأطفال الرضع.