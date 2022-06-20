وزراء صحة "العشرين" يناقشون منظومات الصحة العالمية

بدأ وزراء صحة دول مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات الصناعية في العالم اليوم الاثنين سلسلة من الاجتماعات في مدينة يوجياكرتا الإندونيسية لمناقشة تعزيز منظومات الصحة العالمية في ضوء جائحة كوفيد19- الحالية. وقالت نادية ترميزي المتحدثة باسم وزارة الصحة الإندونيسية إن جدول أعمال الاجتماعات يتضمن بناء نظام للأمن الصحي، ومواءمة بروتوكولات صحة كوفيد19-، وتوحيد وثائق السفر الدولية وتعزيز صناعة الأدوية. وتابعت ترميزي إن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، سيحضر الاجتماع أيضاً. وأضافت في مؤتمر صحفي قبيل الاجتماع الوزاري أن "التعاون العالمي أمر بالغ الأهمية للتغلب على الجائحة ولضمان استعدادنا للجائحة المقبلة". وقالت "لهذا السبب، فإن هذا الاجتماع يعد وقتا مهما لمجموعة العشرين لحشد الدعم من أجل زيادة قدرة المنظومات الصحية الوطنية والإقليمية والعالمية". ومن المقرر أيضا أن يجتمع وزراء الصحة مع وزراء مالية مجموعة العشرين يوم غد الثلاثاء لمناقشة إنشاء صندوق مالي وسيط، وهو إجراء مالي يتضمن موارد عامة وخاصة للاستجابة للجوائح في المستقبل.

المصدر: وكالات