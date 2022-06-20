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سلاح الجو الكوري الجنوبي يبدأ تدريبات منتظمة
سلاح الجو الكوري الجنوبي يبدأ تدريبات منتظمة
20 يونيو 2022 10:02

قال سلاح الجو الكوري الجنوبي إنه بدأ اليوم تدريبات جوية قتالية نصف سنوية تشمل مقاتلاته من طراز F-35A التي تتمكن من تجنب رصدها من قبل الرادارات وعشرات الطائرات الحربية الأخرى من أجل ضمان موقف دفاعي قوي.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية أن تدريبات "سورينغ إيغل" التي تستمر لمدة 5 أيام تأتي وسط توترات مستمرة ناجمة عن مواصلة كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ الباليستية ووجود تكهنات بأنها أكملت الاستعدادات لإجراء تجربة نووية سابعة.

وبدأت التدريبات في المجموعة الجوية الـ29 للأسلحة التكتيكية المقاتلة في مدينة تشونغ جو على بعد 137 كيلومترا من جنوب سيول حيث تم حشد حوالي 200 فرد وحوالي 70 طائرة حربية من طرازات F-35As، وF-15Ks، وKF-16s وطائرة إنذار مبكر وتحكم من طراز E-737، وطائرات نقل من طراز CN-235، وغيرها وفقا لسلاح الجو.

وقال الكولونيل لي تشول-وو، رئيس المجموعة إن التدريبات تهدف إلى ضمان التزود بقدرات الرد السريع على أية استفزازات وبأفضل القدرات العملياتية من خلال التحقق من القدرات الهجومية ضد أهداف شديدة الخطورة.

يذكر أن سلاح الجو الكوري يجري تدريبات "سورينغ إيغل" التي انطلقت في عام 2008، مرتين في السنة. 

المصدر: وام
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