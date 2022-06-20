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الصين تصدر أشد إنذار من السيول الجبلية
عمال الإنقاذ يساعدون رجلًا تقطعت به السبل في مياه الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة في قرية شي في مقاطعة سونغشي في نانبينغ ، مقاطعة فوجيان ، الصين
20 يونيو 2022 09:27

أصدرت السلطات الصينية أمس أول إنذار باللون الأحمر لهذا العام من السيول الجبلية المحتملة في أجزاء من البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن المناطق الشمالية الشرقية من مقاطعة جيانغشي بشرقي الصين ستكون معرضة بشدة لكوارث السيول الجبلية من الساعة 8:00 مساء يوم الأحد إلى الساعة 8:00 مساء اليوم الاثنين، وفقا للإنذار الذي أصدرته وزارة الموارد المائية بالاشتراك مع هيئة الأرصاد الجوية الصينية. كما تم إصدار إنذار باللون البرتقالي لمقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين، حيث من المحتمل أيضا أن تشهد المناطق الغربية بالمقاطعة سيولا جبلية.

ودعت السلطات الصينية إلى تعزيز المراقبة والتحذيرات من الفيضانات في الوقت الحقيقي والاستعداد للقيام بعمليات إجلاء.

وتمتلك الصين نظام إنذار من الطقس السيئ مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بألوان مختلفة، حيث يمثل اللون الأحمر الإنذار الأكثر خطرا ويليه البرتقالي ثم الأصفر والأزرق.

المصدر: وام
السيول
الصين
اللون الأحمر
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