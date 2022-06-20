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الصين تجري اختباراً لمنظومة صواريخ اعتراضية
الصين تجري اختباراً لمنظومة صواريخ اعتراضية
20 يونيو 2022 09:37

قالت وزارة الدفاع الصينية إن الصين أجرت اختبارا لمنظومة صواريخ اعتراضية تُطلق من منصات على الأرض وإنها "حققت الغرض المتوقع"، ووصفت الإجراء بأنه دفاعي ولا يستهدف أي دولة.
وتكثف الصين الأبحاث في جميع أنواع الصواريخ، بدءا من تلك التي يمكنها تدمير الأقمار الصناعية في الفضاء إلى الصواريخ الباليستية المتطورة ذات الرؤوس النووية، وذلك في إطار خطة تحديث طموحة تحت إشراف الرئيس شي جين بينغ.

واختبرت الصين صواريخ اعتراضية من قبل. وجاء أحدث إعلان عن تجربة سابقة في فبراير 2021، وقبل ذلك في 2018. وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن الصين دأبت على إجراء اختبارات لأنظمة الصواريخ الاعتراضية منذ عام 2010 على الأقل.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب في ساعة متأخرة من مساء الأحد إنه أجري اختبار في تلك الليلة على "تكنولوجيا صواريخ مضادة تُطلق من على الأرض لاعتراض الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى هدفها".
وقالت الوزارة "حقق الاختبار أهدافه المتوقعة.. هذا الاختبار كان دفاعيا ولا يستهدف أي دولة".
ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.

المصدر: وكالات
صواريخ
الأقمار الصناعية
الصين
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