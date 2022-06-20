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رسمياً.. حزب ماكرون يخسر غالبيته في البرلمان الفرنسي
رسمياً.. حزب ماكرون يخسر غالبيته في البرلمان الفرنسي
20 يونيو 2022 07:36

خسر التحالف الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون غالبيته في البرلمان الفرنسي الأحد بحصوله على 245 مقعداً في المجلس المؤلف من 577 مقعداً في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية وفقا للنتائج الكاملة التي نشرتها وزارة الداخلية فجر الاثنين.

ويعني ذلك أن تحالف "معاً" بعيد جداً عن النتيجة المطلوبة لضمان الحصول على الغالبية المطلقة (289 مقعداً).

وفاز تحالف اليسار بـ135 مقعداً، والتجمع الوطني اليميني المتطرف بـ89 مقعداً، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس بناء على النتائج التي نشرتها الوزارة.

المصدر: وكالات
ماكرون
فرنسا
إيمانويل ماكرون
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