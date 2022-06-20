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مصر: سقوط طائرة مقاتلة أثناء أحد الأنشطة التدريبية
مصر: سقوط طائرة مقاتلة أثناء أحد الأنشطة التدريبية
20 يونيو 2022 07:31
أعلنت القوات المسلحة المصرية سقوط طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني ونجاة قائدها.
وذكر المتحدث العسكري في بيان صدر مساء اليوم أن هذا الحادث جاء فى إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية المصرية.
المصدر: وام
مصر
سقوط طائرة
حادث
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