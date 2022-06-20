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زلزال قوي يضرب شرق تايوان
زلزال قوي يضرب شرق تايوان
20 يونيو 2022 07:26

ضرب زلزال قوته 6 درجات الاثنين شرق تايوان في محافظة هوالين وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.
ولم ترد تقارير فورية عن تسجيل إصابات أو أضرار جراء هذا الزلزال الذي شعر به السكان في كل أنحاء الجزيرة.

وذكر المعهد أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات في الساعة 9,05 (01,05 بتوقيت غرينتش).
وقال صحافي بوكالة فرانس برس في تايبيه إنه شعر بالأرض تهز. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السكان في كل أنحاء الجزيرة شعروا بالزلزال.

وتوقفت حركة مترو الأنفاق في العاصمة تايبيه فترة وجيزة وفقا لأحد الركاب.
وسُجّلت هزة ارتدادية أقل قوة بعد نحو نصف ساعة وفقا لخدمة الأرصاد الجوية في تايوان.
تضرب تايوان ومحطيها زلازل في شكل منتظم بسبب موقعهما عند تلاقي طبقتين تكتونيتين.

 

المصدر: وكالات
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