15 مادة تفصل الليبيين عن الدستور الجديد

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز: إن لجنة الصياغة بلجنة المسار الدستوري تعمل الآن على وضع اللمسات الأخيرة والصياغة اللازمة للإطار الدستوري.

وغردت المستشارة الأممية على حسابها بتويتر: «باختتام الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد إطار دستوري، عكف أعضاء اللجنة خلال اليومين الماضيين على خوض مشاورات أثناء الجلسات العامة بالإضافة إلى الاجتماعات الجانبية لتناول المواد المتبقية».

وبعد جولات ثلاث عقدت كلها في القاهرة برعاية البعثة الأممية وقيادة وليامز، انتهت أمس، جلسات الجولة الثالثة والأخيرة للجنة المسار الدستوري المشكلة من 24 عضوا، بالمناصفة بين مجلسي النواب والدولة.

وصاغت اللجنة في جولتها الأولى في أبريل الماضي نظامها الداخلي، وعكفت منذ الجولة الثانية التي عقدت في مايو على تعديل مواد مسودة الدستور.

وفي الجولة الثانية توافقت اللجنة على 137 مادة، وقبل يومين أعلنت وليامز عن التوافق على 43 مادة إضافية، ما يعني بقاء 15مادة فقط تفصل المجتمعين عن الدستور الجديد.وأعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أكثر من مرة عن رفضها فتح مسودة الدستور التي صوتت وصادقت عليها وقدمتها لمجلس النواب في يوليو 2017، وتعثر عرضها على الاستفتاء.

ولم تتضح بعد الرؤية الخاصة بمستقبل المسودة بعد تعديلها من قبل لجنة المسار الدستوري، حيث يرغب مجلس الدولة في استخدامها كقاعدة انتخابية لدورة انتخابية واحدة، فيما يتجه مجلس النواب نحو عرضها للاستفتاء.

وتواجه ليبيا مشكلة حقيقية في المسار الدستوري بسبب الخلافات بين مجلسي النواب والدولة حول بعض المواد الخلافية في مسودة مشروع الدستور الذي وضعته الهيئة التأسيسية في يوليو 2017، وتتمحور الخلافات حول المواد الخاصة بشروط الترشح وصلاحيات الرئيس ونظام الحكم في البلاد.

وعلى مدار ثلاثة اجتماعات للجنة المسار الدستوري الليبي كثفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز الجهود، وذلك للدفع نحو الاتفاق على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات لتجديد شرعية المؤسسات.

ويرفض تيار داخل المجلس الأعلى للدولة ترشح العسكريين في الانتخابات الرئاسية المقبلة وهو ما يرفضه أعضاء مجلس النواب وبعض العسكريين الذين يرون أنه يحق لأي ليبي مهما كانت وظيفته الترشح للانتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية، مؤكدين ضرورة أن يتساوى كافة الليبيين في فرص الترشح وعدم اللجوء لسياسة الإقصاء والتهميش التي يمكن أن تؤدي لانهيار العملية السياسية بشكل كامل.

فرصة الترشح للجميع

أكد الباحث القانوني الليبي عبد الله الديباني ضرورة فتح باب الترشح لكل الليبيين دون إقصاء وإعطاء الشعب حرية الاختيار وانتخاب من يمثله، مشيراً إلى أن الشعب الليبي لديه الوعي السياسي الكامل والدراية التامة حول جميع الشخصيات التي ترغب بالترشح، رافضاً أي وصاية من مجلسي النواب والدولة على الشعب الليبي. وأشار الديباني في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن المواد الخلافية بين مجلسي النواب والدولة تتعلق «بشكل الدولة، نظام الحكم، اختصاصات مجلسي النواب والدولة، شروط الترشح، مقر مجلسي النواب والدولة، فضلا عن رئيس الدولة واختصاصاته وشروط ترشحه وهي أمور تعيق التوصل إلى توافق».

وتطرق الباحث القانوني إلى فكرة الاختلافات بين مجلسي النواب والدولة والأفكار التي يحملوها في اجتماعات القاهرة.

في غضون ذلك، أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، أمس، حرص المجلس على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية «وال» عن الكوني قوله، لدى استقباله أمس، السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولاين هور يندل: إن المجلس الرئاسي يدعم مساعي الوصول لأطر دستورية توافقية تحقيقا لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار عن طريق الانتخابات.