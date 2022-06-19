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«الآلية الثلاثية»: مساعٍ لتشكيل حكومة تسيير أعمال في السودان
«الآلية الثلاثية»: مساعٍ لتشكيل حكومة تسيير أعمال في السودان
20 يونيو 2022 01:09

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أكدت «الآلية الثلاثية» أن جهودها مستمرة من أجل جمع كافة الفرقاء في السودان على طاولة المشاورات، وتشكيل حكومة تسير شؤون البلاد.
وأكد محمد بلعيش، المتحدث باسم الآلية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا «إيجاد»، أن على الحوار أن يشمل جميع الأطراف.
وأوضح أن الآلية لم تحدد بعد موعداً للاجتماعات التالية؛ لأنها تنتظر تعزيز التواصل بين قوى «الحرية والتغيير- المجلس المركزي» والمكون العسكري.
وشدد على أن العمل جارٍ من أجل إيجاد حكومة تسير أمور البلاد، وإطلاق تفاهمات بين كافة الأطراف. 
وقال: «نشجع حوار الأطراف السودانية مع بعضها بعضاً».
وفي سياق أخر، أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أنه لا يوجد أي تحالف بين المكون العسكري وحزب «المؤتمر الوطني» المنحل.
وأضاف البرهان، في حوار تلفزيوني: «نحن لا نتحالف مع أي جهة سياسية، لأنه لا ينطبق مع مبادئ المؤسسة العسكرية».
وأكد أن «حزب المؤتمر الوطني ممنوع من الممارسة السياسة في هذه الفترة الانتقالية».
وكان البرهان قد أكد خلال اجتماع مع ضباط القوات المسلحة والدعم السريع، أن موقف قيادة الجيش ثابت تجاه قضايا أمن واستقرار البلاد، كما أن القيادة متمسكة بالحوار الشامل الذي تسهله الآلية الثلاثية، ولا يُستثنَى أحد عدا حزب المؤتمر الوطني، كمخرج وحيد يعبر بالبلاد في هذه الفترة الانتقالية.

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