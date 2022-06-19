مصر والبحرين والأردن: تعزيز التعاون البناء

القاهرة (الاتحاد)

أكد قادة مصر والبحرين والأردن، أمس، عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الثلاثة، وأهمية تعزيزها وتطويرها، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، أن ذلك جاء خلال القمة الثلاثية التي عقدها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين في مدينة شرم الشيخ.

وأضاف المتحدث أن القادة رحبوا بالقمة المرتقبة التي ستستضيفها السعودية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأميركية. وأوضح أن المباحثات تناولت العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الثنائي البناء بين الدول الثلاث والتنسيق المتبادل تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي، إن الرئيس السيسي أعرب خلال القمة عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدان الثلاثة على المستويين الرسمي والشعبي.

وأكد الرئيس السيسي، بحسب المتحدث، تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والبحرين والأردن، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبها، ويعزز من جهود العمل العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات الكبيرة الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة.