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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تنفيذ الحكم بقضية «اغتيال الحريري»
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تنفيذ الحكم بقضية «اغتيال الحريري»
20 يونيو 2022 01:09

بروكسل (وكالات)

دعا الاتحاد الأوروبي أمس، إلى إنفاذ الحكم الأخير للمحكمة الخاصة بلبنان القاضي بسجن عنصري ميليشيات «حزب الله» الإرهابية حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي مدى الحياة، في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في فبراير عام 2005 ببيروت. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في بيان: «يجب الآن تنفيذ الحكم الصادر عن غرفة الاستئناف التابعة لمحكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان في هذه القضية ضد مرعي وعنيسي، وهو قد يكون الفصل الأخير في هذه المحكمة الدولية الخاصة التي تتخذ مقراً لها في لاهاي بهولندا». وأضاف أن «هذا الحكم يعد أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها». وأكد أن الاتحاد الأوروبي دأب على دعم المحكمة الخاصة بلبنان وتقدير عملها قائلاً: إن «محاربة الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة عنصر أساسي لدعم سيادة القانون».

الاتحاد الأوروبي
لبنان
حزب الله
رفيق الحريري
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