الشارع العراقي يطالب بحكومة «خدمية وطنية» لا طائفية

هدى جاسم (بغداد)

في الشارع الممتد من منطقة «السعدون» وصولاً إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، التي شهدت تظاهرات عارمة طالبت بالتغيير في أكتوبر 2019، كان الشاب العراقي عمر ناظم، يأخذ الشارع ذهاباً وإياباً كل يوم كونه أحد المشاركين في تلك التظاهرات، وكون أحلامه مازالت معلقة على أحد الجدران التي رسمها هو وزملاؤه في الجامعة، مطالبين بتغيير واقع الحال وإيجاد فرص عمل لزملاء سبقوهم بالتخرج دون أن يجدوا ملاذاً ينتشلهم من واقعهم الاقتصادي المتردي.

عمر ناظم تخرج في الجامعة ولم يجد ما كان يحلم به، يقول لـ «الاتحاد»: تعرضنا أنا وزملاء لي للاعتداء أكثر من مرة من قبل مندسين في التظاهرات ولم نستسلم واستمرت مطالبنا بالتغيير.

وأكد: «نحن لا نريد تسميات لشكل الحكومة ولا نريد برلماناً يعيد تكرار شخوصه وأهدافه، نريد حكومة وطنية خدمية تبني بلادنا وتنتشل شبابه من الضياع».

وما أكده الشاب العشريني من طموح في حكومة وطنية وخدمية تكرر على لسان الكثير من أقرانه ممن التقتهم «الاتحاد» في أماكن متفرقة، يسمون مطالبهم بـ «الحلم»، حلم بحكومة تخدمهم، وتوفر العيش الكريم، وتقضي على الفقر وتبني المؤسسات المدنية والخدمية.

لكن العم «أبو فراس»، كما يطلق عليه العاملون في سوق «الشورجة»، كان له رأي آخر، إذ قال لـ«الاتحاد»، إن ما يبحث عنه الشباب في حكومة تتفوق على انتمائها الحزبي وتبدأ بالعمل الخدمي المؤسساتي ضرب من الخيال.

فأبو فراس، كما يقول وكما يؤكد أصحاب محال، يعمل في خدمة نقل البضائع هو خريج كلية الآداب ولم يجد فرصة عمل، وبدأ بالعمل «حمالاً» في سوق «الشورجة» ليوفر قوت عياله.

ويقول أبو فراس: إن «الحكومة تم تفصيلها بعد 2003 على نهج الأحزاب والكيانات والطوائف، وهذا الأمر لن تلغيه أي حكومة قادمة، ما نحتاج إليه هو التغيير الشامل وأي حكومة تحاول أن تكون خارج إرادات الأحزاب سيتم ترحيلها».

وحسب المدة الزمنية للانتخابات التي جرت قبل نحو 8 أشهر وتم انتخاب برلمان جديد، لم تستطع الكتل السياسية الفائزة من الخروج من تسميات شكل الحكومة، فبين «غالبية وطنية» نادى بها «التيار الصدري» و«توافقية» نادى بها «الإطار التنسيقي»، أعلن «التيار الصدري» انسحابه بالكامل من العملية السياسية، وسط هذه التقلبات تاركاً تحالف ثلاثي شكله مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة الذي يضم أحزاباً تعود للمكون السني، لتبرز بعدها مطالبات بحل البرلمان وانتخابات جديدة تهيئ لها الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي. وهذا ما ذهب إليه الدكتور عبد الكريم الوزان عميد كلية الإعلام في الجامعة الإسلامية الأميركية بمدينة منيسوتا الأميركية ليؤكد لـ«الاتحاد» أن «الشعب لا تنفعه تلك التسميات توافقية أو غالبية، الشعب يريد أن ينتخب برلمان من رحمه والبرلمان ينتخب حكومة من رحمه، وبالتالي فإن الرحم الأول للحكومة من الشعب». بدوره، أكد الناشط السياسي عمر فاروق الطائي لـ«الاتحاد»، أن «الكتل السياسية أصبحت فاقدة للشرعية الجماهيرية والدستورية؛ لذلك كانت المخرجات حكومة توافقية أو غالبية، باطلة ولم تحقق شيئاً». وأوضح الطائي: «إذا كانت الحكومة توافقية، فهي لخدمة العنصر البشري المكون للسلطة داخل الكتل السياسية، وإن كانت أغلبية، فهي لخدمة العنصر البشري الحاكم لجزء من الكتل السياسية، بعيداً عن أي إنجاز أو طموح للشعب العراقي». ووسط الرؤية العامة للشارع التي اتحدت في بعض مفرداتها وأفكارها مع أراء النشطاء والمعارضين وأساتذة الجامعة والمراقبين، مازالت الكتل السياسية تمضي نحو أهدافها في تشكيل حكومة ترى أنها ستكون أغلبية مع تشكيل لجنة تفاوضية لإتمام هذا المشروع وهذا ما أكدته النائب عن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» سوزان منصور، أن اجتماعات الإطار التنسيقي المكثفة أنضجت تشكيل لجنة للتفاوض مع الكتل السياسية ومنها التيار الصدري؛ لأنَّ انسحابه كان «صدمة كبيرة» للساحة السياسية.

الكاظمي يدعو الأجهزة الأمنية للتصدي لمحاولات إثارة الفوضى

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس، الأجهزة الأمنية إلى الوقوف بحزم في وجه محاولات إثارة الفوضى، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعرقلة مصالح الأهالي.

وشدد القائد العام للقوات المسلحة، خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، «على ضرورة تنفيذ التوجيهات الحكومية بالتعامل المهني والسلمي مع التظاهرات المطلبية، وفق المعايير الدولية والإنسانية، وحماية حق العراقيين في التعبير عن رأيهم»، حسب بيان للحكومة العراقية. وأشاد الكاظمي بجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها، وجاهزيتها في التصدي لفلول الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة، وقدرتها على مسك الأرض ومواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.

وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في العراق، وبحث عددٍ من الملفات الحيوية التي ترتبط بالأمن العام في عموم البلاد.