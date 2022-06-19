«الناتو» يحذر من استمرار الأزمة الأوكرانية «سنوات طويلة»

عواصم (وكالات)

قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أمس، إن الأزمة في أوكرانيا قد تستمر لسنوات، في الوقت الذي كثفت فيه روسيا هجماتها بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على ترشيح كييف لعضويته.

ونقلت صحيفة «بيلد أم سونتاج» الألمانية عن ستولتنبرج قوله، إن إمداد القوات الأوكرانية بأحدث الأسلحة سيعزز فرصة تحرير منطقة «دونباس» بشرق البلاد من السيطرة الروسية.

ونقل عن ستولتنبرج قوله: «يجب أن نستعد لحقيقة أن الحرب قد تستمر سنوات، يجب ألا نتوانى عن دعم أوكرانيا حتى لو كانت التكاليف مرتفعة، ليس فقط بسبب الدعم العسكري، ولكن أيضاً مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء».

وتصاعدت الهجمات الروسية في ساحات القتال في أوكرانيا.

وقال الجيش الأوكراني، إن مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية، التي كانت هدفاً رئيسياً في هجوم موسكو للسيطرة بشكل كامل على لوهانسك، وهي واحدة من مقاطعتين تشكلان منطقة دونباس، تعرضت لنيران مدفعية ثقيلة وصواريخ مرة أخرى. وقال سيرجي جايداي حاكم لوجانسك المُعين من قبل أوكرانيا للتلفزيون الأوكراني «كل المزاعم الروسية بأنهم يسيطرون على المدينة هي كذبة، إنهم يسيطرون على الجزء الرئيسي من المدينة، ولكن ليس على المدينة بأكملها».

وفي مدينة ليسيشانسك التي تقع على الجانب الآخر من النهر، قال جايداي، إن المباني السكنية والمنازل الخاصة قد دُمرت. وقالت روسيا، إن هجومها على مدينة سيفيرودونيتسك يمضي قدماً، وإنها سيطرت على حي يقع على مشارف المدينة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، في بيان مصور، «الهجوم في اتجاه سيفيرودونيتسك يتطور بنجاح».

وأضاف أن القوات سيطرت على حي ميتيولكين على الأطراف الشرقية للمدينة. ومضى يقول «القوات المسلحة لروسيا الاتحادية تواصل ضرب الأهداف العسكرية على أراضي أوكرانيا».

وقالت وكالة «تاس» الروسية الرسمية نقلاً عن مصدر يعمل مع الانفصاليين المدعومين من روسيا، إن العديد من المقاتلين الأوكرانيين استسلموا في ميتولكين. وذكرت السلطات الأوكرانية أن صواريخ روسية أصابت محطة غاز في منطقة إيزيوم إلى الشمال الغربي، كما أصابت الصواريخ الروسية مصنعاً لإصلاح الدبابات في إحدى ضواحي خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، مما تسبب في نشوب حريق لكن لم تقع إصابات.

وفي سياق آخر، أفاد الجيش الروسي أن ما يقرب من مليوني شخص تم نقلهم إلى روسيا من مناطق المواجهات في أوكرانيا.

وقدر ممثل لوزارة الدفاع العدد الإجمالي للأوكرانيين المنقولين بـ 1.936 مليون، بينهم 307 آلاف طفل.

وقال الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف، إن أمس الأول، وحده تم إجلاء 29730 شخصاً إلى روسيا، من بينهم 3500 طفل.

ويقول الجانب الروسي، إن نقل الأشخاص يتم من مناطق القتال ومن مناطق في دونيتسك ولوهانسك إلى بر الأمان في روسيا. وتصادف الإعلان الروسي قبل يوم واحد من اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف اليوم الاثنين.

كييف: انخفاض حصاد الحبوب بشكل كبير هذا العام

قال نائب وزير الزراعة الأوكراني ماركيان دميتراسيفيتش، إن بلاده قد تجني 60 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية هذا العام، مقارنة بـ 106 ملايين في العام الماضي بسبب الحرب. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء أمس، عن دميتراسيفيتش قوله في مقابلة تلفزيونية، إن أوكرانيا صدرت 4 ملايين طن فقط من الحبوب والبذور الزيتية منذ أن بدء الحرب في أواخر فبراير وأغلقت الموانئ الأوكرانية. وذكر أن ذلك يقارن بالشحنات الشهرية المعتادة من 5 ملايين طن إلى 6 ملايين طن عبر الموانئ. وترى الحكومة فرصة لتسريع الصادرات بالشاحنات إذا خفف الاتحاد الأوروبي من عمليات إصدار الوثائق الخاصة بها.