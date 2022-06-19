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«داعش» يتبنى الهجوم على  معبد «السيخ» في كابول
«داعش» يتبنى الهجوم على  معبد «السيخ» في كابول
20 يونيو 2022 01:09

كابول (وكالات)

أعلن تنظيم « داعش» الإرهابي، أمس، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف معبداً لـ«السيخ» في مدينة كابول، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 أشخاص.
وقال بيان للتنظيم، إن «انتحاري اقتحم المعبد بعد قتل الحراس، وهاجم الأشخاص في المعبد باستخدام سلاح وقنابل يدوية، وقد تم تفجير 4 عبوات ناسفة وسيارة مفخخة».
وأظهرت الصورة بعد وقوع الهجوم تدمر المعبد واحتراقه، وتضرر عدة منازل قريبة بسبب انفجار السيارة.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي، إنه «شعر بالصدمة لدى علمه بالهجوم، وكان يصلي من أجل سلامة رواد المعبد».
ودعت المهمة الدبلوماسية الأممية في أفغانستان لحماية جميع الأقليات، ويشمل ذلك أفراد «السيخ».

داعش
كابول
السيخ
أفغانستان
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