زيادة نسبة مؤيدي اتهام ترامب في أحداث اقتحام الكونجرس

أظهر أحدث استطلاع للرأي أن حوالي 6 من كل 10 أميركيين يرون أنه يجب اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب بارتكاب جريمة لدوره في أحداث اقتحام مبنى الكونجرس في 6 يناير2021 بزيادة عن آخر استطلاع في هذا الصدد.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، اليوم الأحد، أن نتائج استطلاع شبكة "أيه بي سي نيوز" التلفزيونية وشركة "إسبوس" للأبحاث، تمثل زيادة طفيفة منذ بداية سلسلة من جلسات الاستماع العلنية للجنة التحقيق الخاصة بمجلس النواب في أحداث الاقتحام.وأفاد الاستطلاع، الذي أجري يومي 17 و18 يونيو الجاري، أن 58% ممن شملهم الاستطلاع يرون أن الرئيس السابق يجب اتهامه بجريمة لدوره في أعمال الشغب.

كان استطلاع لشبكة "أيه بي سي نيوز" وصحيفة "واشنطن بوست"، في أبريل الماضي، قد وجد أن 52% من الأميركيين يعتقدون أنه يجب اتهام ترامب، بينما كانت النسبة تبلغ 54% في استطلاع أجرته نفس الجهتين في يناير2021.

وكشف استطلاع الشهر الجاري أن نفس النسبة من الأميركيين وهي 58% ترى أن ترامب يتحمل إما الجانب الأعظم أو قدراً معقولاً من المسؤولية عن أحداث السادس من يناير.

كما يرى 60% من الأميركيين أن لجنة السادس من يناير تجري التحقيق بشكل نزيه وغير متحيز.

غير أن 34% فقط من الأميركيين قالوا إنهم يتابعون جلسات اللجنة عن كثب أو إلى حد ما.

المصدر: د ب أ