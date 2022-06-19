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مقتل 20 مدنياً بمجزرة نفذها إرهابيون في الساحل الأفريقي
آثار هجوم إرهابي على قرية في مالي (أرشيفية)
19 يونيو 2022 23:44

نفذ إرهابيون مجزرة في منطقة الساحل الأفريقي راح ضحيتها 20 مديناً على الأقل، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة وآخر محلي اليوم الأحد.
وقعت المجزرة خلال هجوم إرهابي على قرى عدة تقع شمال مدينة غاو بشمال مالي.
وقال مسؤول في شرطة المنطقة، لم يشأ كشف هويته في اتصال هاتفي، إن "إرهابيين مجرمين اغتالوا السبت ما لا يقل عن عشرين مدنياً في قرى عدة بمنطقة أنشاودج" التي تبعد عشرات الكيلومترات شمال غاو. 
وأكد مسؤول محلي مقتل 24 مدنياً، ناسباً الهجوم إلى إرهابيين.
وتشهد منطقة الساحل الأفريقي هجمات إرهابية تنفذها مجموعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

المصدر: آ ف ب
مالي
مجزرة
هجوم إرهابي
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